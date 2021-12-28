FETÖ'nün finans yapılanmasındaki 11 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün finans yapılanmasındaki 11 şüpheliye gözaltı kararı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Ankara'daki finans yapılanmasında yer aldığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Haklarına gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, örgütün yurt dışındaki mensuplarından talimat aldığı ve örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik/fiziki takip çalışmaları sonucu elde edilen delillere göre FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara ili genelinde finans yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüphelinin, 27.12.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.