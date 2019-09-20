Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün finans yapısına operasyon
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FETÖ'nün finans yapısına operasyon

1 saat önce

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün finans yapısına operasyon, System.String[]

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan aktif görevdeki öğretmen Y.G. ile R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Y.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Ekipler, 3 gün önce yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paranın, FETÖ'den Samsun ve çevre illerinde ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize eden ve finans sağlayanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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