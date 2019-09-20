FETÖ'nün finans yapısına operasyon

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan aktif görevdeki öğretmen Y.G. ile R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Y.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.R.Ş. ve İ.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

B.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, 3 gün önce yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paranın, FETÖ'den Samsun ve çevre illerinde ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize eden ve finans sağlayanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.