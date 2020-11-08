FETÖ'nün finansal ayağına büyük darbe - Son Dakika

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan takip çalışmaları sonucunda Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan K. Y .M. isimli şahıs Çukurambar semtinde üzerinde başkasına adına tanzim edilen sahte kimlikle yakalandı.

K.Y.M. isimli şahsın Türkiye Mütevelli Heyetindeki Himmet Ağının önemli isimlerinden olduğu, belirtilirken K.Y.M isimli FETÖ mensubu şahsın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Hakkında, FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyanın bulunduğu, İzmir'de etkin pişman olan bir şahsın alınan ifadesinde "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde şahıs hakkında beyan bulunduğu, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince Aranma Kaydının bulunduğu tespit edilen K.Y.M'nin uzun zamandır kendisini gizlemek için kılık değiştirdiği, sürekli olarak ikametini değiştirdiği, günlük hayatında sürekli olarak tedbir uyguladığı ve güncel olarak FETÖ Terör Örgütünün Finansal Yapılanması içinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi.

K.Y.M, Ankara'da yapılan işlemlerin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. - ANKARA