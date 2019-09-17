Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
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FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

2 saat önce

Ankara'daki FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 14 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı, System.String[]

Ankara'daki FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir emniyet müdürünün de olduğu belirtildi.


FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 14 ByLock kullanıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan eski emniyet müdürü firari Adem D., Ankara'daki evinde yakalandı. Adem D.'nin örgütün üst yönetimiyle irtibatı olduğu ve 2013 yılındaki Komiser Yardımcılığı Kursu Yazılı Sınavı'nın sızdırılması soruşturması kapsamında hakkında adli ve idari soruşturma bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Türkiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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