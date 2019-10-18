Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla...

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla...

1 saat önce

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla..., System.String[]

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Firari Adil Öksüz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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