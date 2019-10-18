FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla...
1 saat önce
FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:00 Kaynak: AA
FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı