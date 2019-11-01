Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında...

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında...

6 saat önce

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında..., System.String[]

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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