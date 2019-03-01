Fetö'nün Firari Yurt Müdürü Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan İ.D. isimli şüpheli, Kahramanmaraş
'ta yakalanarak gözaltına alındı. Örgüte ait Çarşamba
ilçesinde öğrenci yurdu müdürlüğü görevinde bulunup ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D., Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:21 Kaynak: İHA
Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır
Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı