Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Firari Yurt Müdürü Yakalandı

Fetö'nün Firari Yurt Müdürü Yakalandı

21 dakika önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fetö'nün Firari Yurt Müdürü Yakalandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan İ.D. isimli şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Örgüte ait Çarşamba ilçesinde öğrenci yurdu müdürlüğü görevinde bulunup ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D., Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

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