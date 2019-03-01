Fetö'nün Firari Yurt Müdürü Yakalandı
21 dakika önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Samsun
'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan İ.D. isimli şüpheli, Kahramanmaraş
'ta yakalanarak gözaltına alındı. Örgüte ait Çarşamba
ilçesinde öğrenci yurdu müdürlüğü görevinde bulunup ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D., Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: İHA
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