Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor

Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor

1 saat önce

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAEski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık...

Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor, System.String[]
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Emre Belözoğlu, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı Emre Belözoğlu Hakkında FETÖ'den Soruşturma Açıldığı Kesinleşti

16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:25:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]