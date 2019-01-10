Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor
1 saat önce
Haber Özden ATİK İstanbul, DHAEski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: DHA
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