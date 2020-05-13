FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI'NDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI - Son Dakika
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FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI'NDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

6 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA -FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa örgüt üyeliğinden verilen mahkumiyet kararlarının gerekçesi açıklandı.

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI'NDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI, System.String[]

Özden ATİK/ İstanbul, DHA -FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa örgüt üyeliğinden verilen mahkumiyet kararlarının gerekçesi açıklandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ocak 2020'de tarihli duruşmada sanıklardan eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol'u "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstermeleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları nedeniyle aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

78 SAYFALIK GEREKÇE

Mahkeme 6 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararlarına ilişkin gerekçesini tamamladı. 78 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Zafer Biryol'un 2006 yılında  Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen ile görüştüğü, 2002 yılından 2016 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katıldığı, örgüte himmet adı altında bağışta bulunduğu, FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'ne abone olduğu, aynı gazeteye örgütü öven röportajlar verdiği, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilerek "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırıldığı anlatıldı.

Sanık Ersin Güreler'in ise 2003'ten başlayarak 2014'e kadar örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, örgüt liderinin talimatından hemen sonra Bank Asya'daki hesabında 204 bin 363 liralık artışın gerçekleştiği, 2014 ve sonrasına kadar toplantılara katılıp örgütsel bağını devam ettirdiği vurgulanan kararda, sanığın kabul edildiği şekilde örgütle organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle üzerine atılı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırıldığı kaydedildi.

Sanık İsmail Şengül'ün de 2014 yılı ve sonrasına kadar örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldığı, örgüt ile irtibatı nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Özel Kaynak Eğitim ve Sos. Hizm. AŞ.de SGK kaydının bulunduğu, sanığın örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemler ve örgütle bağını gizlemek amacıyla inkara yönelik savunmalarda bulunduğu anlaşıldığı ifade edilerek örgüt üyeliğinden cezalandırıldığı belirtildi.

ÖRGÜT HAKKINDA ETKİLİ VE FAYDALI BİLGİ VERMELERİ NEDENİYLE ÜÇ SANIĞA İNDİRİM YAPILDI

Gerekçede, haklarında etkin pişmanlık uygulanan üç sanık da ayrı ayrı değerlendirildi. Sanık Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren örgütün sohbetlerine katıldığı, örgüte kurban bağışında bulunduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı, örgütsel bağının 17/25 Aralık olarak bilinen süreçten sonra da devam ettiğinden "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği anlatıldı. Sanığın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda örgüt içerisinde herhangi bir işlem yapılmayan başka sanıklara ulaşıldığı, etkili ve faydalı bilgi verdiği gözetilerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına karar verilerek cezasında indirim yapıldığı kaydedildi.

Sanık Uğur Boral'ın da 2002 yılından itibaren örgüt sohbetlerine gittiği, örgüte burs ve himmet adı altında bağışta bulunduğu, Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ve örgütsel bağını 17/25 Aralık sürecinden sonra da devam ettiridiğinden örgüt üyeliğinden cezalandırıldığı ancak yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili etkili ve faydalı bilgi verdiğinden cezasında indirim yapıldığı vurgulandı. Sanık Ömer Çatkıç'ın ise örgütün sohbetlerine gitmek,  kurban bağışı adı altında örgüte yardım etmek, Bylock programını kullandığı, 17/25 Aralık olarak sürecinde de örgütsel bağını devam ettirdiğinden örgüt üyeliğinden cezalandırıldığı, yakalandıktan sonra samimi beyanlarda bulunduğu, etkili ve faydalı bilgi verdiğinden cezasında indirim uygulandığı ifade edildi.

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Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:13 Kaynak: DHA


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