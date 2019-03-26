Fetö'nün "Futbol Yapılanması" Davasında, Eski Futbolcu İsmail Demiriz, "Terör Örgütü Üyesi Olmak"...
1 saat önce
FETÖ'nün "futbol yapılanması" davasında, eski futbolcu İsmail Demiriz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün "futbol yapılanması" davasında, eski futbolcu İsmail Demiriz
, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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