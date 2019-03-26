Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Futbol Yapılanması" Davasında, Eski Futbolcu İsmail Demiriz, "Terör Örgütü Üyesi Olmak"...

Fetö'nün "Futbol Yapılanması" Davasında, Eski Futbolcu İsmail Demiriz, "Terör Örgütü Üyesi Olmak"...

1 saat önce

FETÖ'nün "futbol yapılanması" davasında, eski futbolcu İsmail Demiriz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
FETÖ'nün "futbol yapılanması" davasında, eski futbolcu İsmail Demiriz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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