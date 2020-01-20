FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin... - Son Dakika

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL