FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin... - Son Dakika

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin...

16 dakika önce

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin..., System.String[]

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Zafer Biryol, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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