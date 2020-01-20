FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin... - Son Dakika

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FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin...
16 dakika önce
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
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