Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolculara ceza - Son Dakika
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolculara ceza
6 saat önce
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı Guti'li Almeria, İspanya 2'nci Ligi'nde liderliğe yükseldi Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi