FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolculara ceza - Son Dakika
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FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolculara ceza

6 saat önce

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolculara ceza, System.String[]

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

Zafer Biryol, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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