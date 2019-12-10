Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu
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FETÖ'nün futbol yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu

6 saat önce

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu, System.String[]

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, ifadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

(İHA)

Zafer Biryol, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu
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