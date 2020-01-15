FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar 20 Ocak'ta açıklanacak - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar, 20 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde, bir önceki celse mütalaa verilmesi sonrasında davaya ilişkin karar verilmesi beklenen bugünkü duruşmaya sanıklar katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

Mahkeme Başkanı, bugün esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları aldıktan sonra karar vermeyi düşündüklerini ancak sanıklardan İsmail Şengül'ün avukatının mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdiğini belirterek, karar veremeyeceklerini söyledi.

Mazerete karşı ve duruşmanın ertelenmesi hususunda diyecekleri sorulan diğer sanık avukatları, mazeret konusunda takdiri mahkemeye bırakarak, savunma için süre verilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mazeret dilekçesini kabul ederek, mütalaaya karşı son savunmalar için süre verilmesine hükmederek duruşmayı, son savunmaları almak ve kararını açıklamak üzere 20 Ocak Pazartesi gününe erteledi.

Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İkram Coşkun'un hazırladığı mütalaada, FETÖ'nün futbol yapılanması anlatılarak, sanıkların örgüt içindeki konumlarından ve eylemlerinden bahsediliyor.

Sanıklardan Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği ve örgüte kurban bağışında bulunduğu belirtilen mütalaada, İrtegün'ün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütle organik bağ içerisinde süreklilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği kaydediliyor.

İrtegün'ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğuna dikkati çekilen mütalaada, sanığın bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade ediliyor.

Sanıklardan Ömer Çatkıç'ın da ByLock programı kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, etkin pişmanlık yararlanarak samimi ifadelerde bulunduğu ve "örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık gözetilerek cezalandırılması gerektiği aktarılan mütalaada, sanık Uğur Boral'ın samimi beyanlarının da yararlı olduğuna dikkati çekiliyor.

"ABD'de Gülen ile görüştü"

Mütalaada, diğer sanık Zafer Biryol'un yargılama aşamasındaki ifadelerinin samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan ceza verilirken etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatinin oluştuğu belirtilerek, bu sanığın 2006 yılında Pensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğüne işaret ediliyor.

Diğer sanık Ersin Güreler'in de toplanan delillere göre "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık İsmail Şengül'ün "örgüt üyeliği" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat etmesi gerektiği bildiriliyor.

Mütalaada, Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 5 yıldan 11 yıl ikişer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Sanık İsmail Şengül'ün ise beraati isteniyor.