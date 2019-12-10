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FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer...
6 saat önce
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, ifadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. - İSTANBUL
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