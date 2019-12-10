Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer... - Son Dakika

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer...

6 saat önce

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer..., System.String[]

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, ifadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. - İSTANBUL

Futbol, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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