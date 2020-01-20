FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI (1) - Son Dakika

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI (1)

6 saat önce

6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI (1), System.String[]

6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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- İstanbul
Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:34 Kaynak: DHA
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