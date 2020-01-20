Son Dakika › Güncel › FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI (1) - Son Dakika
FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI (1)
6 saat önce
6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:34 Kaynak: DHA
6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Görüntü dökümü:
-------------
-ARŞİV
- İstanbul
Son Dakika Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi