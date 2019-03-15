Fetö'nün Futbol Yapılanmasına Yönelik Operasyon
27 dakika önce
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı örgütün hücre evinde yakalandı.
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı örgütün hücre evinde yakalandı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşılarının Çankaya
ilçesindeki hücre evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Örgütün "gaybubet" adını verdiği hücre evine düzenlenen operasyonda FETÖ'nün "futbol yapılanması" içinde yer aldığı ileri sürülen Baykal Çelik gözaltına alındı.
Çelik'in, İstanbul
32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral
'ın belirttiği isimlerden olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.
Çelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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