'Futbolda şike' kumpası davasından dosyası ayrılan 5 sanık hakkında karar - Son Dakika

'Futbolda şike' kumpası davasından dosyası ayrılan 5 sanık hakkında karar

3 sanığın davasına red, 2 sanığa hapis cezası

İSTANBUL - FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanık Orhan Erdemli'yi 'örgüte yardım' suçundan 1 yıl 10 ay, Nazif Aktaş'ı ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığın sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığını kaydederek, dava sürecinin uzamaması için bu sanıkların dosyasını ayırmıştı. Dosyası ayrılan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Erdemli ve Nazif Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik SEGBİS yoluyla bağlandı.

Mahkeme başkanı, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Baransu ve Ali Çelik hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan başka davaların olduğunu belirtti. Sanık Orhan Erdemli hakkında bir soruşturma dosyası olduğu söyleyen mahkeme başkanı, Nazif Aktaş hakkında aynı suçtan bir dava ya da soruşturma olmadığını ifade etti.

İki sanığa 15 yıl hapis istemi

Duruşma savcısı, celse arasında açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında başka davalar olduğunu kaydeden savcılık davanın reddedilmesini talep etti. Savcılık mütalaasında sanıklar Orhan Erdemli ve Nazif Aktaş'ın 'silahlı terör örgütün üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılığın mütalaasına katıldığı belirten sanık Ali Fuat Yılmazer, beraatini ya da davanın reddini talep ettiğini söyledi.

Sanık Mehmet Baransu ise, "Mütalaaya hem katılıyorum hem de beraatimi istiyorum. Davanın reddedilmesinden ziyade beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Hukuku silah olarak kullanmak istiyorlardı"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Orhan Erdemli, "1994 yılında bu yapı bir açılıma gidip dışardan insanlarla da çalışmaya başlamıştı. Ancak 2012 yılında militanlaşmaya başladılar. Nurullah Albayrak ABD'ye gidip Fetullah Gülen'den vekalet aldı. Bana da 'Bir daha Gülen adına dava açmayacaksın' dediler. 2014'ten sonra açmadım. Bunlar alçakça saldırıda bulunuyor. Fetullah Gülen'e gidip davaları takip etmediğimi söyleyerek, beni şikayet etmişler. Ben de Mustafa Özcan'a durumu izah ettim. 2012'den sonra bunlar kurumlara kendileri avukat atamaya başladılar. Ben 90 dava açmışım. Bize baskı yapıyorlardı, ne kadar dava açtınız diye rapor istiyorlardı. Bunlar hukuku silah olarak kullanmak istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Sanık Nazif Aktaş ise savunmasında, 30 yıldır avukatlık yaptığını, kendisi hakkında örgüt üyeliğinden ceza talep edilmesinin üzücü olduğunu ve hakkında yakalama kararı çıkmasına karşın tutuklanacağını bile bile kendisinin teslim olduğunu kaydetti.

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından söz alan sanık avukatları beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Baransu ve Ali Çelik hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan devam eden davalar olduğu gerekçesiyle, suçun mükerrer suç kapsamında kalması dolayısıyla davanın reddine karar verdi.

Sanık Nazif Aktaş hakkında her ne kadar 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılsa da eyleminin 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu kapsamında kaldığını kaydeden mahkeme, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Orhan Erdemli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılsa da eyleminin 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.