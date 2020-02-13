FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama - Son Dakika
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FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de olduğu 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de olduğu 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Mahkeme, 12 kişinin adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmelerine hükmetti.

Savcılık tarafından serbest bırakılan 3 kişiden 2'sinin doçent olarak görev yaptıkları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattıkları öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Şubat'ta, FETÖ'nün GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama emri vermiş, bunlardan 25'i gözaltına alınmıştı.

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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