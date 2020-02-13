FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama - Son Dakika
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FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5'i profesör, 9'u doçent, 6'sı yardımcı doçent olmak üzere 32 doktor hakkında 4 Şubat'ta gözaltı kararı çıkarmıştı. Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, diğer 22 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına, 12 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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