FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. - Son Dakika

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FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
6 saat önce
FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. - ANKARA
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