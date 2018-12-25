Son Dakika Haberleri: Fetö'nün GATA Yapılanmasına 5 İlde Operasyon

Fetö'nün GATA Yapılanmasına 5 İlde Operasyon

19 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün GATA Yapılanmasına 5 İlde Operasyon, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Şahıslardan 24'ünün askeri doktor olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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