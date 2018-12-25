Fetö'nün GATA Yapılanmasına 5 İlde Operasyon
19 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
Şahıslardan 24'ünün askeri doktor olduğu öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:01 Kaynak: İHA
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