FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin dava - Son Dakika
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FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin dava

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında yer aldığı, verdiği sahte raporlarla örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasına sebep olduğu öne sürülen eski tabip albay Murat Ünlü'nün "silahlı terör örgütüne üye...

FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin dava, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında yer aldığı, verdiği sahte raporlarla örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasına sebep olduğu öne sürülen eski tabip albay Murat Ünlü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Murat Ünlü'nün avukatı katıldı.

Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin adli kontrol imza yükümlülüğün kaldırılmasını ya da hafifletilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, uygulama koşullarının devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 19 Mart'ta devam edilecek.

Adli kontrol şartıya tahliyesine karar verilmişti.

Sanık Ünlü'nün FETÖ'nün GATA yapılanmasında bulunduğu ve örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilerin, verdiği sahte raporlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasına sebep olduğu iddia edilmişti.

Ünlü'nün 28 Mayıs 2018'de, "tutuklu bulunduğu süre" ve "mevcut delil durumunu" dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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