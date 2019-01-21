Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Gaybubet Evi'nde Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevkedildi

Fetö'nün 'Gaybubet Evi'nde Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevkedildi

44 dakika önce

FETÖ'nün 'Gaybubet Evi'nde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevkedildiBOLU - Bolu'da, FETÖ'nün gaygubet evine yapılan polis operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün 'Gaybubet Evi'nde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevkedildi

BOLU - Bolu'da, FETÖ'nün gaygubet evine yapılan polis operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerinde bulunan FETÖ'ye ait gaygubet evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli ile daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada sim kartları olmayan çok sayıda cep telefonu ve dijital cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki çeşitli programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi. Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen E.O., İ.E., V.Y. ve H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bolu, Polis, 3. Sayfa
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