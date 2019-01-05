Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Dini Nikahlı Karı-koca Tutuklandı

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Dini Nikahlı Karı-koca Tutuklandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun'da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen dini nikahlı karı-koca tutuklandı.

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Dini Nikahlı Karı-koca Tutuklandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun'da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen dini nikahlı karı-koca tutuklandı.

Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı ve FETÖ'ye müzahir Genç Kariyer Derneği üyesi olan Mehmet S. ve yine yakalama kararı olan, 2 telefon numarasında da ByLock abonelik kaydı bulunan dini nikahlı eşi Ayşe G.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından gaybubet evinde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan ve Samsun Adliyesine sevk edilen dini nikahlı karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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