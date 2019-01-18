Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyede

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyede

50 dakika önce

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanan öğretmen Samsun Adliyesine sevk edildi.

Fetö'nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Adliyede, System.String[]
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanan öğretmen Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K. Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kaydının bulunduğu öğrenildi. Samsun'a getirilen E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Gaziantep, Samsun, 3. Sayfa
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