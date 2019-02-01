Fetö'nün Gaybubet Evindeki Eşyaları Taşırken Yakalandı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının saklandığı gaybubet evindeki eşyaları kamyonetle taşımak isteyen Sabriye A., polis tarafından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının saklandığı gaybubet evindeki eşyaları kamyonetle taşımak isteyen Sabriye A., polis tarafından yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yamaçtepe Mahallesi'nde takip ettikleri FETÖ/PDY mensuplarının saklandığı gaybubet evindeki eşyaları kamyonetle taşımak isteyen Sabiye A.'yı, suçüstü yakaladı. Polis
yaptığı araştırmada, Sabriye A.'nın örgüt yapılanması içerisinde yer aldığını ve gaybubet evini oluşturduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Sabriya A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:58 Kaynak: DHA
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