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FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 gözaltı

58 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 zanlı örgüt evinde gözaltına alındı.

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 gözaltı, System.String[]
Çankırı, 3. Sayfa
FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 zanlı örgüt evinde gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Çankırı yapılanmasında mahrem sorumlu olduğu iddia edilen S.Y. ile örgüt içerisinde Çankırı'da kadınlardan sorumlu olduğu iddia edilen Ş.Y.'nin Ankara Pursaklar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırıldığı örgüt evine operasyon düzenlenerek 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise sahte kimliklerle birlikte bir miktar döviz ve TL ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
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