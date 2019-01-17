Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 4 Gözaltı

Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 4 Gözaltı

33 dakika önce

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 4 gözaltıBOLU - Bolu'da, FETÖ'nün gaybubet evine yapılan polis operasyonunda öğrenci oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 4 gözaltı

BOLU - Bolu'da, FETÖ'nün gaybubet evine yapılan polis operasyonunda öğrenci oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerinde bulunan FETÖ'ye ait gaybubet evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli ile daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada çok sayıda sim kartları olmayan çok sayıda cep telefonu ve dijital cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki çeşitli programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi.
Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen materyallere el konulurken, E.O., İ.E., V.Y. ve H.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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