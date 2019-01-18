Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 5 Tutuklama

Malatya'da FETÖ/PDY'nin Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Malatya'da FETÖ/PDY'nin Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Malatya'daki Gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Malatya İl merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 ilde mahkemeler tarafından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan firari 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aralarında kapatılan FETÖ okulu çalışanları ve öğretmenlerinin olduğu şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA

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