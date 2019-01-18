Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 5 Tutuklama

Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 5 Tutuklama

27 dakika önce

Malatya'da FETÖ/PDY'nin Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 5 Tutuklama, System.String[]
Malatya'da FETÖ/PDY'nin Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Malatya'daki Gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Malatya İl merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 ilde mahkemeler tarafından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan firari 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aralarında kapatılan FETÖ okulu çalışanları ve öğretmenlerinin olduğu şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:29:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 5 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]