Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 5 Tutuklama
27 dakika önce
Malatya'da FETÖ/PDY'nin Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Malatya'da FETÖ/PDY'nin Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Malatya'daki Gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Malatya İl merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 ilde mahkemeler tarafından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan firari 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aralarında kapatılan FETÖ okulu çalışanları ve öğretmenlerinin olduğu şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü
Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi