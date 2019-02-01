Fetö'nün "Gaybubet" Evini Taşırken Yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kahramanmaraş'ta "gaybubet" evindeki eşyaları başka yere taşıyan kadın yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kahramanmaraş
'ta "gaybubet" evindeki eşyaları başka yere taşıyan kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, merkez Onikişubat
ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde örgüt üyelerinin toplandığı "gaybubet" evini belirleyerek takibe aldı. Polis
ekipleri, evdeki eşyaları toplayıp kamyonetle taşınmaya çalışan terör örgütü şüphelisi Sabriye A'yı suçüstü yakaladı. Zanlının örgüt üyelerinin saklanmak için evleri oluşturan şahıs olduğu tespit edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA
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