FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'ye yönelik "gaygubet evi" evi olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'ye yönelik "gaygubet evi" evi olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şehirde yeni bir yapılanmaya girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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