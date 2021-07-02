Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama - Son Dakika

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 13 tutuklama

İZMİR - İzmir'de FETÖ'ye üye olmaktan aranan ve gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait evlerde kaldıkları tespit edilen 23 şüpheli ve sanığın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmaktan değişik savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma/kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si, 1 Temmuz saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyon ile yakalandı.

13 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise halen emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, firari olan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.