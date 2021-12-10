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FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı

10.12.2021 10:21

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "gaybubet evlerine" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında kamuda aktif görevde olan 3 öğretmen ile meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü, kaymakam adayı, mülkiye müfettişi, öğretmen, öğretim üyesi...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "gaybubet evlerine" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında kamuda aktif görevde olan 3 öğretmen ile meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü, kaymakam adayı, mülkiye müfettişi, öğretmen, öğretim üyesi ile doktorlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ'ye müzahir şahısların, gözaltına alınmaları veya tutuklanmalarının önüne geçilmesi için tedbir aldıkları tespit edildi.

Firari olarak aranan bazı şüphelilerin sahte kimlik kullandıkları, daha önce ikamet ettikleri ilçe ve mahalle gibi bölgelerden taşındıkları, akrabalarının ikamet adresi olmayan ve çok göz önünde olmayacak sakin yerlerde, yalan beyanda bulunarak veya haklarında herhangi bir adli işlem bulunmayan FETÖ'ye müzahir şahısların adına ev kiraladıkları tespit edilirken bazılarının da bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde bir evde kaldıkları belirlendi.

Kullandıkları telefon hatlarını başka hatlara yönlendirerek konum ve irtibat bilgileri gibi teknik bilgileri gizlemeye çalışan şüphelilerin ikamet ettikleri evlerde taşınabilir Wİ-Fİ veya VPN kullandıkları belirlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir şahısların bu durumlarını "Yok olma, bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" olarak adlandırdıkları, firari şüphelilerin ikamet ettikleri evleri ise "güvenli ev" anlamına gelen "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları saptandı.

Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

Soruşturma kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren gaybubet evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 29 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında kamuda aktif görevde olan 3 öğretmen ile meslekten ihraç edilmiş kaymakam adayı, mülkiye müfettişi, öğretmen, araştırma görevlisi, komiser yardımcısı, polis memuru, astsubay, doktor öğretim üyesi ve ev hanımları yer alıyor.

Aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürünün de bulunduğu 5 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı
FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı
FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı
FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Öğretim Üyesi, Gözaltı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı - Son Dakika
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