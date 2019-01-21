Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gaygubet Evinde Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Fetö'nün Gaygubet Evinde Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

24 dakika önce

Bolu'da FETÖ'nün 'gaygubet evi'ne yapılan operasyonla yakalanan ve örgütteki kişilerle 'Fantom' programı aracılığıyla haberleştikleri tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Fetö'nün Gaygubet Evinde Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da FETÖ'nün 'gaygubet evi'ne yapılan operasyonla yakalanan ve örgütteki kişilerle 'Fantom' programı aracılığıyla haberleştikleri tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak'ta FETÖ'ye ait 'gaybubet evi'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli ile daha önce tutuklanan ve soruşturma geçiren bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Y., İbrahim E., Emre O. ve Hamdi K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerinin operasyon yapılan evde yaptıkları aramada çok sayıda sim kartları olmayan cep telefonu ve dijital cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde örgüt üyeleriyle ByLock'un ardından 'Fantom' isimli programla haberleştikleri belirlendi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:33 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu, 3. Sayfa
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