FETÖ'nün "Gaziantep bölge avukatlar imamı"nın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika

FETÖ'nün "Gaziantep bölge avukatlar imamı"nın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

24.03.2021 12:29
FETÖ'nün

İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil Bakum hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil Bakum hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cemal" kod adlı Bakum hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, ele geçirilen dokümanlar, deliller, Bakum hakkında itirafçı beyanları ile sanık savunmasına yer verildi.

Sanığın 6 telefon hattı ile "operasyonel hat" kullandığı, çok sayıda FETÖ üyesiyle görüşme kaydının yanında örgütün 72 tepe yöneticisinden üçüyle de telefon görüşmelerinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, Bakum'un çok sayıda örgütsel program kullandığı bilgisi yer aldı.

Bakum'un ByLock kullanıcısı olduğu ve programa 25 bin 864 kez giriş yaptığı vurgulanan iddianamede, sanığın "fizikçi" rumuzuyla sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirtildi. İddianamede, "Sanığın FETÖ/PDY'nin uluslararası kamuoyunda yer bulma ve örgüte kamuoyu desteği sağlama çabası şeklinde paylaşımları yaptığı, savunmasında da söz konusu sosyal medya hesabını kullandığını kabul ettiği anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.

İddianamede, sanıktan ele geçirilen dijitallerdeki incelemede, örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan avukatların malumatlarının yer aldığı, yine yakalanan örgüt mensuplarının nasıl davranması, sorulara ne şekilde cevap vermesi gerektiğine ilişkin bilgilerin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın etkin pişmanlık kapsamında yaklaşık 340 örgüt mensubunun ismini verdiği beyanları paylaşıldı.

Yakalandığı güne kadar örgütsel görevini sürdürmüş

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, FETÖ ile 1991'de tanıştığını, üniversite örgüt evinde kaldığını ve 1994'te örgütün yurdunda müdür yardımcısı görevinde bulunduğunu, ilçe ve il imamlıklarının ardından "Gaziantep bölge avukatlar imamı" olduğunu bildirdi.

Örgütün avukatlar yapılanmasının İstanbul, Erzurum, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere 6 büyük bölgeye ayrıldığını anlatan Bakum, Gaziantep bölge sorumlusu olarak Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Kilis, Mardin, Şanlıurfa'dan sorumlu olduğunu belirtti.

Bakum, örgütün avukatlara yönelik dernekler kurduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Dernekler Türkiye'deki avukatlar camiasında bir yapılanmaya gitmek, örgüte bağlı avukatları bu hukuk dernekleri çatısı altında toplamak, örgüte mensup bireylerin, kurumların hukuki sorunları ile ilgili talepleri karşılamak ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. Ben 2011'de Gaziantep'e geldiğimde (kapatılan) Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği kurulmuş ve aktif faaliyet gösteriyordu. Dernek üyesi avukatlar ile zaman zaman dernek, müsait olan avukatların bürosu, ikametleri ve bağ evlerinde sohbetler ve toplantılar yapılıp örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğu, bunun üzerine sohbetlerin yapıldığı olmuştur."

Örgütün yargı yapılanmasının avukatlar yapılanmasına göre daha tedbirli olduğunu ve kendileriyle görüşmediklerini ancak 17/25 Aralık sürecinden sonra düzenlenen operasyonlar nedeniyle avukatlar yapılanmasının ön plana çıktığına dikkati çeken Bakum, darbe girişiminden sonra "Falcon" programından "Gaziantep bölge imamı" firari Mehmet K'nin kendisinden gözaltına alınan örgüt mensupları ya da örgüte yönelik operasyonlarda "avukat lazım" gibi isteği olduğunu kaydetti.

Yakalandığı güne kadar örgüt içerisindeki görevini sürdürdüğünü anlatan Bakum, "Yıldırım" kod isimli Muhammet Emir Y'nin Signal programını kullandığını belirtti. Bakum, "Şu anda ABD'de bulunan Muhammet Emir Y. tarafından yine örgüt tarafından kullanılan Signal programı üzerinden bu görevi devam etme talimatı aldım ve yakalandığım güne kadar Güneydoğu Büyük Bölge İmamı olarak devam ettim." ifadesini kullandı.

MİT tırları kumpasında yer alan başsavcıvekiline örgütten avukat

FETÖ'nün MİT tırlarına yönelik kumpasında yer alan dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Karaca için örgütün yargı yapılanmasının avukat talebinde bulunduğunu itiraf eden Bakum, şu bilgileri verdi:

"2015 yılı yaz aylarında Güneydoğu Avukatlar Bölge imamı olarak örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğum sırada Güneydoğu hakim/savcı imamı olarak görev yapan 'Fevzi' kod isimli Feyzullah Gülbent ile yüz yüze görüştüğüm anda bana kendisine bir avukat lazım olduğunu söyledi. Ben de kimin için avukat gerektiğini sorduğumda bana Gaziantep Adliyesinde görevli Ahmet Karaca isimli o zaman hakim ya da savcı olduğunu hatırlamadığım kişi için olduğunu söyledi. Ben de bir arkadaş ayarlamaya çalışalım dedim, o zaman avukat A.Ş. ile bürosunda görüştüm. A.Ş'ye Ahmet Karaca'nın MİT tırları olayında görevli hakim ya da savcı olduğunu söyledim. Karaca'nın avukatlığını üstlenmesini istedim, o da kabul etti. Ahmet Karaca'nın Gaziantep'te gözaltına alındığını, ifadesi alınmak üzere Adana'ya götürüldüğünü hatırlıyorum."

Bakum, 2011'de "Gaziantep bölge avukatlar imamı" olmasının ardından FETÖ elebaşına takdim edilmeye götürüldüğünü, daha sonra 2012'de baro seçimleriyle ilgili rapor sunmak üzere örgüt elebaşını ziyarete gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum bölge avukatlar imamı H.A. ile İç Anadolu bölge avukatlar imamı Ş.S. ve ben 2012'de ABD'de bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittik. Ziyaret sebebimiz o yıl baro seçimleri vardı, baro seçimleriyle ilgili hazırladığımız raporu örgüt elebaşı Gülen'e arz ettik. Raporda Türkiye'de seçilen tüm baro başkanlarının ideolojik görüşleri, örgüte yakınlıkları, örgüt içerisinde olup olmadıkları gibi hususlar yer alıyordu. Farklı görüşlerden olup örgüte yakın olan baro başkanlarının çoğunlukta olmasından dolayı Fetullah Gülen memnuniyetini dile getirdi. Bize teşekkür edip dua etti. Kendisi tarafından bize takke hediye edildi. Pensilvanya'ya yakın yerleşim yerleri bizlere gezdirildi."

Yazıcıoğlu soruşturmasına FETÖ müdahalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu

Tutuklu Bakum, helikopterin düşmesi sonucu BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün nasıl müdahale ettiğine dair bilgiler de paylaştı.

İddianamede, Bakum'un 3 kez ABD'ye gittiği, üçüncü gidişinin ise Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yaşamını yitirdiği helikopterdeki GPS cihazını söken askerlerin avukatlığını örgüt mensubu avukatının üstlenmesinin ortaya çıkmasının ardından gerçekleştiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kamil Bakum'un emniyet ve savcılık ifadesi ile teşhis tutanaklarında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat etmelerine ilişkin yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında değerlendirilmek üzere teşhis ve beyanlarda bulunduğu, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüne ilişkin soruşturmaya FETÖ elebaşı ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda şüpheli Kamil Bakum'un diğer örgüt mensuplarıyla birlikte müdahale ettiğini ve yönlendirmede bulunduğunu beyan ettiği anlaşılmakla, şüpheli Kamil Bakum hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu mahiyetinde ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi sayılı dosyalarında delil mahiyetinde değerlendirilmek üzere bildirildi."

İstanbul Ümraniye'de 30 Aralık 2020'de aynı binadaki 2 hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra Gaziantep'e getirilen Kamil Bakum 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün "Gaziantep bölge avukatlar imamı"nın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika
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