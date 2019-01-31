Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Gaziantep İmamının" Yargılandığı Dava

Fetö'nün "Gaziantep İmamının" Yargılandığı Dava

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Gaziantep imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.

Fetö'nün
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Gaziantep imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Elmas ile avukatı katıldı.

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin eski müdürü tutuklu sanık Fevzi Çakmak, tanık sıfatıyla dinlendiği duruşmada, Murat Elmas'ı tanımadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı, sanık Elmas'ın "Kimse Yok mu Derneği'ne talimatlar verdiği" yönündeki iddiaları sorması üzerine Çakmak, "Biz genel merkezden alınan kararları uygularız, onu söyleyen kimse iftira atmış." ifadelerini kullandı.

Sanık Elmas ile yurt dışına kaçmak isterken yakalanan ve başka dosyadan tutuklu bulunan Erdal Bıçakçı da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tanık Bıçakçı, sanıkla Muğla'da bir otelde karşılaştıklarını belirterek, "O sıralar işsizdim. Kendisi de bana iş konusunda yardımcı olacağını söylemişti. Tanışmamız bundan ibarettir." dedi.

Mahkeme başkanı, tanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde kaçışla ilgili beyanlarının bulunduğunu hatırlatarak, ifadelerinin doğru olup olmadığını sordu.

Tanık Bıçakçı'nın, "Emniyette şiddet gördüm, o yüzden bu şekilde ifade verdim." demesi üzerine mahkeme başkanı tanığa tepki göstererek, "Burada seni yargılamıyoruz, doğru olup olmadığını sorduk sadece, ukalalık yapma." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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