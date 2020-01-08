FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı.

FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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