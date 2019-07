FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan "The Network" belgeseli Üsküp'te gösterildi

Terör örgütü FETÖ'nün iç yüzünü ve yapılanmasını konu alan "The Network" isimli belgesel film, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi.

Terör örgütü FETÖ'nün iç yüzünü ve yapılanmasını konu alan "The Network" isimli belgesel film, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen bir programda gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde TRT World tarafından hazırlanan ve hain terör örgütü FETÖ'nün iç yüzünü ve yapılanmasını konu alan "The Network: Gülencilerin Karanlık Yüzü" isimli belgesel filmin gösterimi gerçekleştirildi. AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerden isimler ve diğer davetliler katıldı.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEMİZ KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da karanlık emellerini gün yüzüne çıkaran FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu tehlikeli terör örgütü sadece ülkemizde değil, yurt dışında da devlet ve topluma sızmak için faaliyetler yürütmektedir. Bu nedenle daha önce de defaatle dile getirdiğimiz gibi, dost ve kardeş Kuzey Makedonya yetkililerine de bu terör örgütünün faaliyetlerine karşı uyanık olmaları ve mümkün olan en hızlı şekilde gerekli adımları atmaları yönündeki telkinimizi yinelemenin önemli bir görev olduğunu düşünüyorum" dedi.

"MÜCADELE HALA DEVAM EDİYOR"

FETÖ terör örgütüne karşı verilen mücadelede en aktif isimlerden biri olan, dönemin İçişleri Bakanı Selami Altınok, FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in imam olarak göreve geldiği andan 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen sürenin önemli adımlarını özet bir şekilde anlatarak, "Allah'a hamdolsun bugün Türkiye'de FETÖ tehlikesi diye bir şey çok azalmıştır. Ama hala devletin kılcal damarlarına kadar girmiş FETÖ'cü yakaladığında, devlet güvenlik birimleri onlarla alakalı mahkeme sürecini devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAKİ YAPILANMAYA BÜYÜK DARBE

Altınok ayrıca, "Aynı zamanda Türkiye'den FETÖ'cüler yurt dışındaki eğitim ve sağlık birimlerine para aktaramadıkları için, yurt dışındaki birimleri yavaş yavaş kapanma sürecine girdi. Bizim dostlarımıza, kardeşlerimize ve kardeş ülkelerimize istirhamımız şudur; biz bir defa yaşadık ve bunu biliyoruz, sizlerin bu tehlikeyi ve bu sıkıntıyı yaşamanızı istemiyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

