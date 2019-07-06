Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

39 dakika önce

Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest, System.String[]
Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli'de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan şahısların 7'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum Paten kayarken dengesini kaybeden çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]