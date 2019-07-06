FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

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25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum