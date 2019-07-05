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FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

2 saat önce

FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli'de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
FETÖ'nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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