FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

22.07.2022 11:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade, elde edilen dijital materyalin çözülmesi ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, 29 şüphelinin FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 18'inin örgüte finansman sağladığı, 8'inin bu parayı dağıttığı, 1 kişinin hukuksal danışmanlık yaptığı, 1 kişinin örgüte ait gaybubet evlerinin sorumluluğunu üstlendiği, 1 kişinin de katalog evlilik sorumlusu olduğu bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika
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