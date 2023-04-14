FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı

14.04.2023 14:10

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasından sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u, yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

AZERBAYCAN YAPILANMASINDA GÖREV ALMIŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

15 TEMMUZ'UN ARDINDAN FİRAR ETMİŞTİ

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

LOJİSTİK DESTEK SAĞLAMIŞ

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı - Son Dakika
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