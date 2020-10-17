FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama - Son Dakika

FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama

17.10.2020 10:17
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama, System.String[]

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Covid-19 pozitif olan 2 şüpheliyle ilgili süreç karantina süreci sonunda devam edeceği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonunda Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara olmak üzere toplam 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ terör örgütünün aralarında güncel yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen il sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, ilçe sorumlusu, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanının bulunduğu 29 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SGK kaydı olmaksızın usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi

Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eski yapılanmada olduğu gibi güncel yapılanma içerisinde de il sorumlusu, il sorumlusu yardımcıları, ilçe sorumluları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı olarak hiyerarşik yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı, örgüt içerisinde alınan darbeler sonucu bozulan moral ve motivasyonu yeniden kazanmak için irtibatlı olunan örgüt mensuplarıyla sürekli toplantı tertip ederek birlik mesajı verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca, aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen örgüt üyelerinin firari olarak yaşayıp saklanmalarına yönelik hücre evleri ayarlanarak buralarda barınmalarının temin edildiği, örgüt mensubiyeti sebebiyle adli işlem yapılan ve ceza alan şahısların deşifre olmamış ve yasal faaliyette bulunan eğitim, sağlık vb. sektörlerdeki işletmelerde SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilirken, yazışmaların yapılan çözümlenmesinde çok sayıda örgütsel veri ve çalışmanın doğruluğunu ortaya koyan deliller elde edildiği bildirildi.

Örgüte en çok bağlı olana maddi yardım

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin gizliliğe azami dikkat ettikleri toplantılar tertip ettikleri ve kendi kurdukları bir düzen içerisinde sistematik şekilde örgüt mensuplarına düzenli maddi yardımda bulundukları ortaya çıkartıldı. Örgütün ekonomik açıdan zor durumda olduğunun göstergesi olarak örgüt üyeleri arasında yardım yapılacaklarla ilgili kategori oluşturarak daha bağlı olduğunu değerlendirdiklerine yardım yapmaya yöneldikleri ve yardım edilemeyenlerin bu yardımlardan kesinlikle bilgisi olmaması yönünde aksi durumun örgütte çözülmeye neden olabileceğine değinilerek sıkı bir şekilde telkinde bulundukları tespit edildi.

Yapılmış olan uzun soluklu takip ve çalışmalar neticesi FETÖ/PDY güncel il yapılanma çalışması tüm açıklığıyla deşifre edilirken, tüm tespitler delillendirilerek yeni hiyerarşik yapı içerisinde yer alan şahısların tespit edildiği aktarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamının adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda işlem yapılan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Covid-19 pozitif olan 2 şüpheliyle ilgili süreç karantina süreci sonunda devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Antalya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama - Son Dakika

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