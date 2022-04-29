FETÖ'nün güncel kamu kurumları yapılanması davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün güncel kamu kurumları yapılanması davasında mütalaa açıklandı

29.04.2022 13:09
FETÖ'nün güncel kamu kurumları yapılanması davasında mütalaa açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu kurumları yapılanmasına ilişkin 7 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu kurumları yapılanmasına ilişkin 7 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin avukatların beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, FETÖ'nün bazı kamu kurumlarında yeniden yapılanmaya gittiği tespiti üzerine 9 Şubat 2021'de soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

KHK ile ihraç edilen eski başmüfettiş Yasin Temur'un örgütün güncel kamu kurumları yapılanmasında görev yaptığı bilgisini paylaşan savcı, teknik ve fiziki takip sonucu sanığın Yenimahalle ilçesinde örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandıkları gaybubet evinde kaldığını ve o evde FETÖ soruşturmalarında firari olarak arananların da olduğunu belirtti.

Savcı, mütalaasında, Yasin Temur'un diğer sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan, Figen Durmuşoğlu, Metin Kalafatoğlu, Murat Ortaç ve Yaşar Özbek'le yurt dışına kaçmaya çalışırken 10 Mart 2021'de gözaltına alındıklarını anımsattı.

Sanıkların örgüt talimatıyla gizliliği sağlamak maksadıyla haberleşme programları kullandıkları güncel örgütsel faaliyetlere devam edebilmek amacıyla kayıtlı olmayan adreslerde saklandıkları bilgisini veren savcı, sanıkların "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaada ayrıca savcı, sanıklar Yasin Temur, Metin Kalafatoğlu, Murat Ortaç ve Yaşar Özbek hakkında verilecek kararın, FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulundukları hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesini talep etti.

Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mahkeme, Savcı, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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