FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

04.03.2022 09:51
FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı 30'u İstanbul'da ikamet eden 35 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 32 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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