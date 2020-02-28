FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı

6 saat önce

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı, System.String[]

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik 66 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonla 56 kişiyi gözaltına aldı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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