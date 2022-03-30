FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

30.03.2022 13:05
FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı. FETÖ'nün Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyaletleri güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi.

Zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün "Marmara bölgesi" altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasında yer aldıkları kaydedildi. Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrılan yapılanmada, bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere bölündüğü tespit edildi. Yakalananlar arasındaki bazı örgüt üyelerinin, "büyükşehir hadimi", "il hadimi", "eyalet hadimi", "il muhasebecisi", "eyalet muhasebecisi", "talebe mesulü" ve "mütevelli mesulü" olarak faaliyet gösterdikleri ileri sürülüyor.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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